Controlli Polizia, sospesi bar e un centro estetico

La Polizia continua i servizi di controlli mirati negli esercizi commerciali

I continui servizi di controllo della Polizia di Stato, negli esercizi commerciali, hanno permesso di rilevare la violazione delle normative vigenti in un bar del centro cittadino e di un centro estetico di Talsano. Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa, in collaborazione con la Guardia di Finanza, dopo aver raccolto numerose segnalazioni soprattutto da parte di genitori allarmati per la vendita di alcool a giovani ancora minorenni, ha effettuato un mirato controllo nel bar. Nel corso dell’ispezione è stata anche rilevata la presenza di tre dipendenti, privi di regolare assunzione e un deejay che stava operando senza le autorizzazioni. Il titolare dell’esercizio commerciale e uno dei dipendenti sono stati denunciati in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Nella borgata di Talsano, invece, i poliziotti in collaborazione con i tecnici della locale A.S.L. nel corso di un’ispezione ad un centro estetico, hanno rilevato numerose carenze strutturali ed igieniche sia dei locali che delle attrezzature utilizzate, oltre alla violazione in materia di sicurezza sul lavoro e la non conformità della alimentazione elettrica. L’attività è stata sospesa fino alla risoluzione delle carenze riscontrate.