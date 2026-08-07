Cooperazione internazionale: Taranto e Kingston, Giamaica, avviano le relazioni commerciali e culturali 

La nota stampa del Comune spiega che il momento solenne si è svolto presso la sezione militare del Cimitero di San Brunone, dove il sindaco Swaby e il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, hanno reso omaggio ai giovani combattenti giamaicani del British West Indies Regiment

Taranto si proietta sullo scenario internazionale e apre un canale ufficiale di cooperazione strategica con la capitale della Giamaica. L’Amministrazione Comunale ha accolto a Palazzo di Città una delegazione guidata dal sindaco di Kingston, Andrew A. Swaby, giunto in visita istituzionale ieri, giovedì 6 agosto, in coincidenza con il Giorno dell’Indipendenza giamaicana. L’incontro mira a fortificare gli scambi commerciali e la promozione turistica. Il momento solenne si è svolto presso la sezione militare del Cimitero di San Brunone, dove il sindaco Swaby e il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, hanno reso omaggio ai giovani combattenti giamaicani del British West Indies Regiment.

“La visita del sindaco Swaby trasforma un profondo legame storico in una solida opportunità di sviluppo futuro per la nostra comunità – ha dichiarato il vicesindaco Mattia Giorno. – Onorare a San Brunone il sacrificio dei giovani soldati caraibici ci ricorda che Taranto è un crocevia della storia globale. Oggi, su queste radici comuni, costruiamo un ponte istituzionale per promuovere scambi culturali, nuove rotte commerciali e flussi turistici tra la nostra città e la capitale Kingston”.