Il primo quotidiano italiano, nell’edizione online di quest’oggi, richiama il podcast realizzato da Raffaella Fanelli per le “Edizioni CosmoPolis”. Un grande riconoscimento per la nostra testata giornalistica

CosmoPolis finisce sul Corriere della Sera con il suo podcast sull’uccisione di Simonetta Cesaroni. Il primo quotidiano italiano, nell’edizione online di quest’oggi, riprende il certosino e approfondito racconto di cronaca realizzato da Raffaella Fanelli. E le dichiarazioni in esclusiva, raccolte dalla nostra testata giornalistica, di Mario Vanacore.

Il figlio del portiere, Pierino, morto in circostanze misteriose sul litorale tarantino ha dichiarato: “Il giorno del delitto di Simonetta arrivarono degli uomini dei Servizi Segreti sul luogo del delitto.”

Quello che, in gergo giornalistico, è possibile definire un vero e proprio scoop non è quindi passato inosservato. E, il Corriere della Sera, ha voluto riproporre il podcast realizzato negli scorsi mesi per le Edizioni CosmoPolis. Un plauso alla collega Raffaella Fanelli. Un plauso a noi tutti. Esiste ancora, nonostante tutto, nonostante tutti, uno spazio per il buon giornalismo di cronaca nel nostro Paese.