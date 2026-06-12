Crisi Natuzzi, Filippetti(PD): “Basta rinvii”

Garanzie sul lavoro e produzione. Il Partito Democratico della provincia ionica esprime pieno sostegno alle lavoratrici, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali impegnate nella vertenza Natuzzi

Riportiamo per intero la nota di Anna Filippetti

La crisi non può essere affrontata con soluzioni temporanee o con l’ennesimo rinvio delle scelte decisive. Il protocollo annunciato dal Ministero deve contenere impegni chiari, verificabili e vincolanti sul mantenimento dell’occupazione, sul rilancio della produzione in Italia e sulla centralità degli stabilimenti del nostro territorio.

Non bastano dichiarazioni di principio: servono investimenti, volumi produttivi certi, il rientro delle produzioni delocalizzate e un vero piano industriale che restituisca prospettiva a centinaia di famiglie e a un intero distretto produttivo.

Natuzzi rappresenta una parte fondamentale dell’identità manifatturiera del Mezzogiorno e del Made in Italy. Per questo chiediamo al Governo di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di garanzia e all’azienda di assumersi responsabilità concrete e non più rinviabili.

Il lavoro non si difende con gli annunci, ma con scelte coraggiose e verificabili.