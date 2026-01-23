Crispiano, bimba muore dopo un mal di testa

Con il peggiorare delle condizioni, i familiari hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Tra le cause del decesso si ipotizzano meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite

Una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi a Crispiano (Taranto), all’interno dell’abitazione in cui viveva con la famiglia.

A quanto si apprende, la piccola da alcuni giorni accusava forti mal di testa e inappetenza che avevano destato preoccupazione nei genitori. Tra le cause del decesso si ipotizzano meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite.

Con il peggiorare delle condizioni, i familiari hanno richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno trovato la bambina in arresto cardiaco e tentato le manovre rianimatorie. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La Procura dovrebbe affidare l’autopsia per accertare l’origine del decesso e ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti. (Fonte Ansa Puglia)