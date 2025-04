A Crispiano torna la magia degli aquiloni, al via “RagazzArci in Festa 2025”

Il primo maggio l’evento alla Masseria Pizzica darà il via alla storica manifestazione. Una giornata di giochi, laboratori e poesia per sognare insieme un mondo migliore

Il cielo di Crispiano si prepara a tingersi di mille colori. Torna infatti “RagazzArci in Festa”, lo storico contenitore di eventi del Circolo Arci-Uisp “Mariella Leo” che da oltre quattro decenni anima il territorio con iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie.

Ad aprire l’edizione 2025, che quest’anno si ispira al tema “Sono un sognatore, ma non sono l’unico”, sarà la tradizionale “Festa degli Aquiloni” il 1° maggio presso la Masseria Pizzica. Un appuntamento che dal 1989 rappresenta molto più di un semplice momento ricreativo: è diventato un simbolo di pace e condivisione per l’intera comunità.

A partire dalle 10:00, nella cornice naturale della masseria sulla provinciale 44, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori di costruzione degli aquiloni, letture animate, giochi tradizionali e alla caccia al tesoro poetica “Versi al Vento”, quest’anno dedicata ad Alda Merini. “Vogliamo lanciare un messaggio di speranza e unità – spiega il Circolo organizzatore – Solo insieme possiamo costruire un mondo dove la pace sia la regola e non l’eccezione, dove ogni diversità rappresenti una ricchezza”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crispiano e sostenuta dal Consiglio della Regione Puglia, proseguirà il 17 maggio con “La Pasticciata”, gara culinaria dedicata ai più piccoli. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede del Circolo ARCI-UISP in Corso Umberto I, 139 a Crispiano, dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00, per email o telefonando al numero 320 0361789.