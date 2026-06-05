Csm, quattro si per Emiliano consulente della Commissione lavoro del Senato

Due componenti votano per il suo ritorno in magistratura. Deciderà il Plenum

Con quattro voti favorevoli e due contrari, la terza commissione del Csm (presidente Marcello Basilico) propone la delibera di autorizzazione – a maggioranza di 4 a 2 – sul futuro dell’ex governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, come consulente della commissione speciale d’inchiesta sul lavoro irregolare del Senato.

Per il ritorno in magistratura di Emiliano, come giudice a Benevento, hanno votato due componenti. Ora la parola finale spetta al Plenum del Csm.

Dal gennaio scorso, da quando non è più presidente della Regione Puglia, Emiliano ha ricevuto diversi ‘no’ dalla terza commissione del Csm alle richieste avanzate dalla Regione Puglia su una ulteriore aspettativa per ricoprire il ruolo di consulente dell’ente. (Ansa)