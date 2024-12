Ctp Taranto lancia il nuovo sito e l’app: “Soluzioni moderne e tecnologiche”

Tacente: “La nostra azienda offre agli utenti un accesso immediato a servizi aggiornati e funzionalità avanzate”

Da qualche giorno è online il nuovo sito web di Ctp Taranto e l’app dell’azienda di trasporto locale, che opera prevalentemente nella provincia di Taranto, è attiva. Entrambi questi prodotti sono a firma dell’agenzia di comunicazione e marketing Artsmedia.

In particolare, il sito internet aziendale ha subito una vera e propria trasformazione digitale rispetto al precedente, risultando in un restyling che unisce estetica e funzionalità in un equilibrio perfetto. Il sito di Ctp Taranto si adatta automaticamente a qualsiasi dispositivo, assicurando un’esperienza impeccabile su smartphone, tablet e desktop. È stata definita una struttura ottimizzata che garantisce tempi di caricamento più rapidi. Inoltre, nuove funzionalità come motori di ricerca avanzati, filtri intelligenti e sezioni personalizzate migliorano l’interattività.

Le principali novità del “nuovo” sito internet di Ctp Taranto riguardano la pagina “Biglietti e abbonamenti”, che permette di calcolare le tariffe per i viaggi extraurbani selezionando partenza e arrivo, con opzioni per biglietti di corsa semplice, abbonamenti settimanali o mensili. La pagina fornisce anche dettagli sulle agevolazioni tariffarie e un link per trovare i rivenditori vicini. È stata attivata anche la geolocalizzazione nella sezione “Rivendite”, consentendo agli utenti di individuare facilmente il rivenditore di biglietti più vicino.

Passando alla presentazione dell’app denominata “CTP Taranto” – disponibile su Google Play e App Store – questa è assolutamente gratuita e scaricabile sia per chi ha il sistema operativo Android che per chi utilizza IOS (sviluppato da Apple per iPhone). L’applicazione consente di inserire la partenza del viaggio e la destinazione dell’utente per calcolare il costo del biglietto. Grazie alla mappa interattiva e alla geolocalizzazione, è possibile individuare il rivenditore di biglietti più vicino. Inoltre, è garantita un’assistenza clienti a portata di mano: per qualsiasi esigenza, è possibile richiedere supporto tecnico telefonando a un numero verde, contattando il centralino o inviando un’email.

Dal canto suo, il presidente dell’azienda Francesco Tacente, sottolinea positivamente il lavoro appena concluso: “La nostra azienda, in questo modo, offre ora agli utenti delle soluzioni moderne e tecnologicamente innovative per tenerli sempre aggiornati su tutte le novità, i servizi e i collegamenti di Ctp. A questo punto – conclude Tacente – non resta altro da fare se non installare subito sul telefonino cellulare la nostra app e consultare anche il rinnovato sito internet di Ctp Taranto”.