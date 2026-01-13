martedì 13 Gennaio 26
CP

Cumuli di rifiuti in Viale Jonio, l’emergenza non si arresta

Primo Piano

Articoli Correlati

“Giù le mani da Taranto”, il 30 gennaio sit in contro l’ex Ilva

CP -
Appuntamento davanti al Palazzo di Città, in piazza Castello, per dare voce a chi non può parlare: ai malati, ai bambini, agli anziani "Giù le...
Read more

Ex Ilva, fuga di gas dall’altoforno 2

CP -
Subito sono scattate le sirene di allarme e l’area è stata evacuata. Fortunatamente, secondo quanto riportato dai sindacati, non si registrano feriti Torna la tensione...
Read more

Ex Ilva, terminato lo sciopero dei sindacati per la morte dell’operaio

CP -
Il pubblico ministero Filomena Di Tursi ha aperto una inchiesta per accertare dinamica e responsabilità disponendo il sequestro probatorio del quinto e del quarto...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand