Cumuli di rifiuti in Viale Jonio, l’emergenza non si arresta

di Emanuela Perrone

È ancora emergenza rifiuti in città. Questa volta è Viale Jonio a diventare il simbolo di una criticità sempre più ampia ed estesa

Numerosi cumuli di rifiuti abbandonati segnano Viale Jonio. Sacchi di immondizia di ogni tipo si accumulano contro i muri, delineando uno scenario di degrado che si ripete da settimane in diverse zone della città, suscitando preoccupazione e malcontento tra i cittadini.

Una situazione incresciosa, che ha evidenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla sicurezza pubblica. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima manifestazione di un’emergenza rifiuti che continua a crescere. Le segnalazioni si moltiplicano, così come le richieste di interventi tempestivi e strutturali. I cittadini chiedono una raccolta più efficiente, controlli più severi contro l’abbandono indiscriminato e una maggiore cura delle strade.

Questa volta è Viale Jonio a diventare il simbolo di una criticità sempre più ampia ed estesa, che richiede risposte concrete e immediate dalle istituzioni competenti. Senza un cambio di passo, il degrado rischia di diventare la norma, compromettendo la qualità della vita e l’immagine della città.