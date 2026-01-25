Dai risarcimenti da cause su ex Ilva, spazi per i bambini del quartiere Tamburi

L’Ordine dei Giornalisti di Puglia destina le somme ottenute nelle cause giudiziarie a due nuove strutture per l’infanzia a Taranto

I risarcimenti ottenuti dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia nelle cause legate alla vicenda giudiziaria dell’ex Ilva diventano spazi di gioco, socialità e formazione per i bambini del quartiere Tamburi di Taranto.

Le somme accantonate negli anni sono state destinate alla realizzazione di due nuove strutture, inaugurate oggi, nel giorno di San Francesco di Sales: l’area giochi all’aperto ‘Il Giardino dei Girasoli’, nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e un’aula multimediale nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi.

“L’Ordine dei Giornalisti della Puglia – ha spiegato il presidente Maurizio Marangelli, intervenuto insieme ai consiglieri dell’OdG regionale – oggi mantiene e onora un impegno.

Nella dolorosa vicenda giudiziaria dell’ex Ilva è emerso dalle intercettazioni anche il coinvolgimento di alcuni giornalisti. Anche se non si tratta di un coinvolgimento dal punto di vista penale, ma dal punto di vista deontologico quei comportamenti sono stati sanzionati”. “In alcuni casi – ha aggiunto – gli stessi giornalisti sanzionati hanno fatto ricorso contro l’Ordine alla magistratura ordinaria. Al termine del procedimento giudiziario l’Ordine dei giornalisti ha vinto quelle cause ottenendo il risarcimento delle spese legali.

All’epoca si decise di non utilizzare quelle somme ma di accantonarle per poterle destinare ai bambini del quartiere Tamburi di Taranto. Una sorta di risarcimento, di carezza, un modo per chiedere scusa”.

A benedire il ‘Giardino dei Girasoli’ è stato padre Gianni Passacantilli: “Mettere al centro il bambino significa dargli importanza e dignità di crescita. Come questi girasoli che crescono orientati verso il sole e il sole porta sempre gioia, amore e pace”. Nella chiesa Santissimi Angeli Custodi è stata inaugurata anche l’aula multimediale intitolata a Carlo Acutis.

“Sarà destinata – ha detto il parroco don Alessandro Argentiero – ai 300 bimbi della nostra parrocchia e a tutti quelli che vorranno partecipare alle varie attività che noi svolgiamo durante l’anno. È un piccolo fiore all’occhiello, una cosa molto bella”.

(ANSA- FOTO CREDIT ANSA)