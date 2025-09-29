Dal Lussemburgo alle onde dello Ionio: due giovani tarantini si sposano in mare

Un amore che attraversa l’Europa e torna alle origini, a Taranto, nelle acque cristalline dello Ionio

Sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre, due ragazzi di origine tarantina, oggi residenti e lavoratori in Lussemburgo, celebreranno il loto matrimonio proprio nella terra che li ha visti crescere.

E lo faranno in un modo straordinario: una doppia cerimonia, culminante con un sì pronunciato sott’acqua.

L’evento unico nel suo genere, è organizzato dall’associazione sportiva Enjoy Your Dive Taranto, realtà attiva del promuovere lo sport, turismo sostenibile e inclusione attraverso il mondo della subacquea

La prima parte della celebrazione si svolgerà sabato, con la cerimonia ufficiale. Ma il vero cuore dell’evento sarà domenica 5 ottobre dove gli sposi celebreranno il loro amore in modo simbolico e spettacolare : prima una cerimonia a terra, poi immergendosi in acqua per suggellare il loro legame nel blu dello Ionio.

Enjoy Your Dive Taranto non è nuova a questo tipo di iniziative: l’associazione ha più volte trasformato lo specchio d’acqua tarantino in un palcoscenico emozionante per eventi unici, che mettono insieme sport, natura e valori umani.

Questa cerimonia subacquea non è solo un gesto romantico e spettacolare, ma anche un simbolo di ritorno alle radici, di valorizzazione del territorio, e di un’idea di turismo diversa: inclusiva, sostenibile, accessibile, legata alla cultura del mare e del rispetto per l’ambiente.

Un’occasione per ricordare che Taranto non è solo storia e industria, ma anche bellezza, passione e nuove forme di accoglienza.