De Santis( PD): “Confronto positivo con Filippetti, Borracino e Tursi”

Il segretario regionale: “Le questioni interne sono state chiarite. Ora torniamo a fare, con ancora maggiore impegno e determinazione, ciò che ci chiede il territorio: stare dalla parte delle persone e affrontare concretamente i loro problemi”

Riportiamo la nota per intero

Nella giornata di giovedì ho incontrato la segretaria provinciale Anna Filippetti, il consigliere regionale Mino Borracino e il segretario cittadino Giuseppe Tursi per un confronto franco e costruttivo su alcune posizioni sulle quali avevamo registrato punti di vista non allineati.

È stato un confronto utile e positivo, che ha consentito di chiarire le rispettive posizioni e di appianare le questioni interne, ripristinando un clima di piena serenità nel Partito Democratico.

Nel PD si discute e ci si confronta, anche con franchezza, ma sui valori e sulle battaglie che riguardano la vita delle persone dobbiamo essere uniti. Per noi, prima di tutto, vengono i problemi dei cittadini e le vertenze reali del territorio: dal lavoro ai servizi, dalle condizioni sociali alle tante questioni che quotidianamente interessano le nostre comunità.

Le questioni interne sono state chiarite. Ora torniamo a fare, con ancora maggiore impegno e determinazione, ciò che ci chiede il territorio: stare dalla parte delle persone e affrontare concretamente i loro problemi.