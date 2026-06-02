Decaro, 2 giugno: il ricordo di Tina Anselmi

Per la madre del Servizio Sanitario Nazionale: la Democrazia è giustizia e pace”. Ancora oggi la sua lezione è attuale

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, affida alle parole di Tina Anselmi, partigiana e politica, prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica e madre del Servizio sanitario nazionale, la riflessione sul 2 giugno, anniversario della Repubblica italiana e del primo voto alle donne, di cui oggi ricorrono gli 80 anni.

“La nostra storia – le parole di Tina Anselmi – ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni, precedentemente concimati, attraverso la responsabilità di tutto un popolo.

Dovremmo riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico.

È giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. È tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. È pace”. “Così Tina Anselmi scriveva in ‘Storia di una passione politica’ – ricorda il presidente Decaro in un post sui social – . E io credo non ci sia lezione più attuale ancora oggi. Buona festa della Repubblica, Italia”. ( Ansa)