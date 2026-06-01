Forte scossa di terremoto in Calabria, anche la Puglia ha tremato

Alle 00.12 il fenomeno sismico con epicentro ad Amantea,in provincia di Cosenza, è stato avvertito fino in Sicilia. Arrivano segnalazioni anche dalla Basilicata e dalla Campania

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Pochi minuti fa una scossa di terremoto di magnitudo stimata 6.2, ha scosso il sud. L’epicentro è stato localizzato a circa 30 km chilometri da Amantea,nel cosentino, con un ipocentro profondo di 250 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata avvertita anche in Grecia e Albania. La Protezione Civile regionale e i Vigili del Fuoco, sono in contatto con le autorità competenti per monitorare eventuali segnalazioni di danni o feriti. Sotto osservazione eventuali variazioni della situazione sismica. Si attendono aggiornamenti ufficiali che definiranno con esattezza l’epicentro, la magnitudo e la profondità del sisma. Le comunità locali sono in allerta e in attesa di chiarimenti.

