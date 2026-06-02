Prisma Volley, il Comune precisa: “Doveroso ripristinare la verità”

L’ amministrazione comunale risponde alle dichiarazioni diffuse dalla società sportiva

Riportiamo la nota per intero

In merito alle dichiarazioni diffuse dalla Prisma Volley, con le quali si attribuisce al presunto ritardo degli Enti competenti la mancata iscrizione al campionato di Serie A2 maschile 2026/2027, l’Amministrazione Comunale di Taranto ritiene doveroso ripristinare la verità dei fatti.

L’argomentazione secondo cui l’assenza di certezze sul PalaMazzola avrebbe impedito la programmazione tecnica ed organizzativa è del tutto priva di fondamento. Al fine di tutelare lo sport di vertice e garantire la continuità delle attività, l’Amministrazione Comunale ha adottato una linea di massima apertura e concretezza. Nelle more della definizione del bando per l’assegnazione della gestione definitiva del palazzetto al termine dei Giochi del Mediterraneo, il Comune ha esplicitamente garantito alla Prisma Volley la disponibilità dell’impianto per l’intera stagione sportiva. Un modello già applicato con successo. Tale formula di utilizzo temporaneo, finalizzata a salvaguardare i titoli sportivi della città, è la medesima proposta e accettata da altre importanti realtà sportive del territorio (come il Taranto Calcio), a dimostrazione della piena fattibilità giuridica e logistica della soluzione. I vertici del club erano stati tempestivamente e compiutamente edotti di questa facoltà. Non vi era, pertanto, alcun ostacolo oggettivo che pregiudicasse l’iscrizione al campionato.

Prendiamo atto della decisione della Prisma Volley, e specifichiamo altresì che le porte del Comune sono sempre rimaste aperte e le soluzioni logistiche erano state ampiamente garantite.

Auguriamo alla Prisma il meglio per il prosieguo delle attività nel settore giovanile e continueremo a lavorare affinché il PalaMazzola resti la casa dello sport di tutti i tarantini.

