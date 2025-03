Degrado al mercato Fadini, Di Bello: “Struttura fatiscente e pericolosa”

La pavimentazione è sconnessa, i servizi igienici sono inagibili e le perdite d’acqua minacciano la sicurezza di operatori e clienti. “Servono interventi urgenti”

Il mercato Fadini di Taranto versa in condizioni di grave degrado e abbandono. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato il 19 marzo dal candidato sindaco Mirko Di Bello, accompagnato dai rappresentanti della coalizione civica “Adesso”.

La struttura, punto di riferimento storico nel cuore della città, presenta criticità drammatiche: dalla copertura danneggiata alla pavimentazione dissestata, passando per servizi igienici inadeguati e reti idriche fatiscenti. Gli operatori denunciano infiltrazioni d’acqua che mettono a rischio non solo la merce in vendita ma anche l’incolumità delle persone, con pericolose infiltrazioni sui quadri elettrici.

“La situazione è drammatica – ha dichiarato Di Bello dopo l’ispezione – Gli operatori pagano regolarmente per poter lavorare ma mancano i servizi essenziali, l’igiene e la sicurezza. Ho raccolto testimonianze allarmanti sulla pericolosità delle condizioni di lavoro. Non possiamo più temporeggiare”.

Il candidato sindaco ha sottolineato la necessità di un cambio di passo nell’amministrazione cittadina: “Serve una politica che torni tra la gente, come faceva il vecchio medico di famiglia. Non bastano i grandi progetti se non si risolvono i problemi quotidiani dei cittadini”. Di Bello ha concluso assicurando il suo impegno concreto: “Non faccio promesse elettorali ma garantisco interventi pragmatici e immediati. Sarò un sindaco a tempo pieno, vicino alle reali esigenze della città”.