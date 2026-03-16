Difesa, Cisl fp: “Il territorio jonico richiede un piano straordinario di assunzione per il personale civile”

Il sindacato denuncia organici dimezzati, disservizi e carenze di risorse per lo straordinario, chiedendo interventi urgenti su assunzioni, sicurezza e welfare in vista dell’incontro con il Sottosegretario alla Difesa del 24 marzo

Una situazione ormai insostenibile che rischia di paralizzare le attività dell’Area Tecnica della Marina Militare nel territorio jonico. È questo il grido d’allarme lanciato dalla CISL FP Taranto Brindisi, nell’ambito dell’incontro odierno tenutosi a Marina Sud con i responsabili di tutti gli Entità del territorio”

“Rappresentare queste urgenze è un nostro preciso dovere; rimanere inermi di fronte a questo scenario sarebbe una grave colpa”, dichiara in modo netto la Segreteria Territoriale.

Il documento consegnato dalla Cisl Fp evidenzia una serie di emergenze non più rinviabili:

– Carenza di organico al 50%: negli enti del territorio mancano all’appello circa 2.500 dipendenti, un vuoto che si è ulteriormente aggravato nel 2026 con i massicci pensionamenti. La CISL FP ha chiesto a Marina Sud di farsi portavoce per un piano di reclutamento straordinario attraverso nuovi concorsi e lo scorrimento delle graduatorie.

– Il nodo del nuovo Bacino dell’Arsenale: L’acquisizione di un nuovo bacino galleggiante per le Unità Navali di ultima generazione è un segnale positivo. Tuttavia, considerando i 4 anni previsti per la realizzazione, il sindacato ritiene indispensabile l’apertura di un tavolo di confronto sulle prospettive industriali e occupazionali, in sinergia con istituzioni e parti sociali.

– Disastro NoiPA per il personale transitato. I dipendenti ex militari transitati nei ruoli civili per motivi di salute vivono un’emergenza nell’emergenza, subendo da anni inaccettabili errori contabili dal sistema NoiPA, tra buste paga alterate e carichi fiscali errati.

– Gestione degli Spazi e Welfare. Il sindacato denuncia il fallimento del modello di esternalizzazione per realtà storiche come lo stabilimento “Saint Bon” e la “Sezione Nautica”. La gestione privata punta naturalmente al profitto, alzando i costi per i dipendenti della Difesa. Si richiede il ritorno a una gestione “In House” (tramite Amministrazione, CRAL o enti no-profit) per calmierare i prezzi per le famiglie e ripristinare le reali finalità sociali.

– Vigilanza a “Costo Zero”. La sicurezza delle basi non può essere affidata solo alle telecamere. soprattutto in una delicata fase internazionale. Invece di ricorrere ad appalti esterni, che costano quattro volte di più, la CISL FP propone di incentivare l’impiego del personale civile interno, divenuto inidoneo alle mansioni tecniche, per i servizi di vigilanza.

– Fondi per lo straordinario insufficienti: Con organici ridotti, è impensabile garantire gli stessi servizi, compresi quelli logistici, senza risorse adeguate per il lavoro straordinario, specialmente in un momento di forte tensione internazionale.

La CISL FP Taranto Brindisi conferma che rappresenterà queste problematiche, in particolare la questione delle risorse, all’attenzione del Sottosegretario alla Difesa nel prossimo incontro fissato per il 24 marzo.

“Non possiamo assistere a un immobilismo collettivo mentre i servizi essenziali non possono più essere assicurati. È il momento di agire”, conclude la nota del sindacato.