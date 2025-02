Dissalatore Taranto, Aqp: “Funzionerà al 100% con energia rinnovabile”

La decisione di utilizzare esclusivamente energia verde è maturata attraverso un dialogo costruttivo con Legambiente Puglia e Legambiente Taranto

Una svolta sostenibile per il nuovo dissalatore di Taranto: l’impianto sarà alimentato completamente da energia verde, azzerando le emissioni di CO2 sia dirette che indirette. L’importante annuncio arriva da Acquedotto Pugliese (AQP), che ha trovato una soluzione innovativa per combinare la necessità di approvvigionamento idrico con la tutela ambientale.

Il progetto, frutto di una collaborazione triennale con Legambiente, prevede l’utilizzo di energia solare autoprodotta tramite impianti fotovoltaici, integrata da fornitura certificata con Garanzie di Origine. Gli impianti solari, in fase di realizzazione sulle coperture dei serbatoi del Parco del Marchese e del potabilizzatore del Sinni, garantiranno il 14% del fabbisogno energetico, mentre il restante 86% sarà coperto da altre fonti rinnovabili certificate.

L’opera rappresenta una risposta concreta alle criticità idriche del territorio tarantino, unica provincia pugliese servita da una sola linea di approvvigionamento (schema Pertusillo-Sinni). Nonostante gli importanti investimenti di Aqp nel risanamento delle reti – con lavori in corso su 90 chilometri di condotte per 37 milioni di euro – e nell’ampliamento dei depuratori dedicati al riuso, che raggiungeranno quota 16 entro il 2028, queste misure da sole non sono sufficienti.

Il dissalatore sfrutterà le sorgenti del Tara, una risorsa particolarmente stabile rispetto alle variazioni climatiche, garantendo maggiore autonomia idrica al territorio. Il progetto è stato sviluppato ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema locale, assicurando la piena fruibilità delle aree circostanti per la comunità.