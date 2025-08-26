Donate strumentazioni sanitarie al reparto di oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata

Iniziativa benefica realizzata grazie alla spontanea donazione dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale di Taranto per volontà dell’ispettore Filippo Sardone

Nella mattinata di martedì 25 agosto, presso il Reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale “SS. Annunziata” di

Taranto, sono state consegnate strumentazioni sanitarie acquistate dal personale della Guardia di Finanza al fine di soddisfare specifiche esigenze del Reparto ospedaliero, per volontà del Luogotenente C.S. Filippo Sardone, Ispettore noto per le sue eccezionali qualità morali e professionali, deceduto il 2 marzo 2024, dopo una lunga malattia.

Durante il periodo di sofferenza, il compianto Ispettore ebbe modo di conoscere il Reparto di Onco-ematologia pediatrica e rimase colpito dalla forza dei piccoli guerrieri che come e più di lui combattevano una ingiusta e tormentata “battaglia” e maturò l’idea di fare qualcosa di concreto per aiutare quei bambini.

Quella volontà ha dato vita all’iniziativa benefica realizzata grazie alla spontanea donazione dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale di Taranto e dei militari che hanno collaborato con Filippo presso il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare.

Durante la consegna delle strumentazioni, alla quale hanno preso parte la moglie Anna ed i figli del compianto Ispettore, il Comandante del Gruppo Aeronavale, Tenente Colonnello pilota Nicolino Vardaro ed una rappresentanza di militari, è stato ribadito che il gesto di solidarietà promosso dai Finanzieri è un atto tangibile di affetto nei confronti di tutti i piccoli guerrieri del Reparto e del Luogotenente Filippo Sardone.

Nell’occasione, il Direttore del Presidio ospedaliero SS. Annunziata, Dott. Nicola Basile, ed il personale dell’Associazione “Sempre Insieme per il Mondo dei Bambini” hanno ringraziato i militari della Guardia di Finanza e i familiari del Luogotenente C.S. Filippo Sardone per la sensibilità dimostrata.