Droni non autorizzati sorvolano lo stabilimento ex Ilva di Taranto

Acciaierie d’Italia ha immediatamente segnalato l’accaduto al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Digos della locale Questura Taranto

Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. informa che nella serata del 19 settembre 2025, il proprio personale di vigilanza interna ha rilevato la presenza di alcuni droni non autorizzati che sorvolavano l’area dello Stabilimento siderurgico di Taranto. Gli avvistamenti sono stati immediatamente segnalati al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Digos della locale Questura Taranto, che hanno prontamente inviato proprio personale nei luoghi dell’avvistamento e attivato le procedure di competenza.

Non si registrano conseguenze a persone o impianti, la cui sicurezza rimane la priorità assoluta per Acciaierie d’Italia.

L’Azienda ringrazia le Forze dell’Ordine per il pronto intervento e informa che provvederà ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Taranto. Saranno inoltre presi contatti con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) al fine di valutare le più opportune azioni per garantire la sicurezza degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, in considerazione del loro status di siti di interesse strategico nazionale.