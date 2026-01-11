lunedì 12 Gennaio 26
CP

Due cani uccisi a Taranto, la denuncia di Brambilla: “Serve il massimo della pena”

Primo Piano

Articoli Correlati

“Progetto Sentieri”, questa sera a Report i 1000 anni di ritardi nelle bonifiche

CP -
Il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica per le aree inquinate italiane coordinato dall'ISS, valuta l'impatto sulla salute delle popolazioni residenti in Siti di Interesse...
Read more

Il Governo Meloni sospende il progetto “Sentieri”

CP -
di Erasmo Venosi Nel silenzio generale, anche delle opposizioni, l’esecutivo di centrodestra non finanzia lo studio epidemiologico sulla relazione tra siti inquinati e popolazioni residenti....
Read more

Scià Massafra, la startup per testare la qualità dell’ aria

CP -
di Angelo Nasuto Il progetto prevede l' installazione di tre sensori in alcuni punti specifici della Tebaide, per il monitoraggio ambientale Noi a Massafra che aria...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand