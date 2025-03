È scomparso a 79 anni Nicola Bruni, noto commercialista tarantino

È stato un personaggio di spicco nel mondo accademico, sociale e politico, candidandosi alle elezione del 2022 con Azione di Carlo Calenda

All’età di 79 anni si è spento Nicola Bruni, noto avvocato, professore e commercialista tarantino, premiato dall’Ordine per i suoi 50 anni di attività.

Bruni è stato un personaggio di spicco nel mondo accademico, sociale e politico, candidandosi alle elezione del 2022 con Azione di Carlo Calenda. Nella sua carriera ha ricoperto molti ruoli importanti, come quello di componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Enpals, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C. Era un grande tifoso del Taranto Calcio.

Francesco Vizzaro, presidente dell’Ordine dei Commercialisti, ha ricordato Bruni come “un professionista che è stato punto di riferimento per l’intera comunità e per la categoria.”