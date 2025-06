Elezioni, alle ore 19 affluenza al 22,18%

Affluenza in calo a Taranto e Massafra: per il ballottaggio si registra una partecipazione inferiore rispetto al primo turno

Ancora in calo l’affluenza a Taranto per il ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente. Alle ore 19.00 ha votato il 22,18% degli aventi diritto, registrando 10 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 32,25% degli elettori.

Anche a Massafra il dato è in netta diminuzione registrando il 25,39% degli elettori che si è recato alle urne. Al primo turno, alla stessa ora l’affluenza era pari al 41,32%

Per il referendum, l’affluenza nazionale rilevata alle ore 19 si attesta poco sopra il 16%. A Taranto ha votato il 21,11% degli aventi diritto, mentre a Massafra la partecipazione è ferma al 21,79%.