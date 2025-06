Emergenza siccità nel Tarantino: sopralluogo alla Vasca 10

Galante (M5S): “Situazione seria per vigneti e orticole. Al via confronto con la Basilicata per gli invasi”

La crisi idrica nel territorio di Ginosa preoccupa gli agricoltori. A lanciare l’allarme è il capogruppo del M5S Marco Galante, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo alla Vasca 10 del Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud.

“Serve porre la massima attenzione per l’approvvigionamento dell’acqua”, afferma il consigliere, evidenziando come le alte temperature di questi giorni rendano urgente l’avvio della stagione irrigua. La situazione appare particolarmente critica nel tarantino, dove si registra una disponibilità idrica inferiore rispetto allo scorso anno.

Il consigliere pentastellato ha avuto un confronto con l’assessore regionale all’agricoltura Pentassuglia, che sta lavorando da mesi per garantire un’adeguata programmazione. Questa mattina si è tenuta una riunione telefonica con la Regione Basilicata per definire il trasferimento delle risorse idriche dagli invasi lucani, come previsto dagli accordi interregionali.

“A breve ci sarà un incontro con Acque del Sud, commissario e Autorità di Distretto”, spiega Galante, che sottolinea come si stia procedendo anche con la pulizia dei canali e la manutenzione dei pozzi e degli impianti irrigui. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente agli agricoltori, già duramente colpiti dagli eventi atmosferici. Il consigliere assicura che continuerà a monitorare la situazione interfacciandosi con l’assessorato, l’Arif e il Consorzio.