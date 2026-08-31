Ex Ilva, Acciaierie d’ Italia presenta ricorso in Cassazione

L’ azione segue quelle già presentato da Ilva (proprietaria degli impianti). Entrambe le società sono in amministrazione straordinaria

Dopo Ilva, anche Acciaierie d’Italia (AdI) ha depositato ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui, il 27 luglio scorso, la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’Ex Ilva di Taranto, entro 90 giorni, per inquinamento e danni alla salute.

E’ quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia. La tesi del ricorso, firmata dagli avvocati Luisa Torchia e Marco Annoni, è che la Corte d’Appello abbia sostituito integralmente la misura prevista dal Tribunale.

In questo modo, ha impedito alla società di applicare le soluzioni correttive indicate in primo grado per evitare la sospensione dell’attività produttiva.

Il ricorso di Adi (gestore degli impianti) segue quelle già presentato da Ilva (proprietaria degli impianti). Entrambe le società sono in amministrazione straordinaria. La decisione della Corte d’Appello nasce dal procedimento promosso da un gruppo di cittadini di Taranto e dall’associazione Genitori Tarantini. Snodo decisivo, febbraio scorso, quando il Tribunale di Milano aveva imposto la ridefinizione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) 2025 – sulla quale erano state osservate carenze – entro il 24 agosto 2026. In caso contrario, il siderurgico avrebbe dovuto interrompere la produzione.



I giudici civili di secondo grado hanno poi accolto parzialmente il ricorso presentato da Genitori tarantini, ordinando, il 9 luglio, la chiusura dell’area a caldo – cuore dello stabilimento – entro 90 giorni e la ripresa della produzione solo dopo lo smaltimento integrale dell’amianto e la riduzione delle polvere sottili e delle emissioni nei limiti di sicurezza. ( Ansa)