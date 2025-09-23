Ex Ilva, aggiornato al 29 settembre il tavolo su cigs

Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto, dai precedenti 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto

Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto, dai precedenti 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto. Fim, Fiom e Uilm avevano immediatamente parlato di una richiesta “inaccettabile”. Attualmente, l’autorizzazione alla cigs vigente scade nel febbraio 2026. (ANSA)