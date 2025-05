Ex Ilva, le associazioni dell’indotto: “Bene il Governo ma servono aiuti immediati”

Apprezzamento per l’azione dell’esecutivo ma preoccupazione per la tenuta del tessuto imprenditoriale locale, in particolare dell’autotrasporto. Le sigle datoriali: “Necessari ristori e credito agevolato”

Fiducia nel percorso intrapreso dal Governo ma forte preoccupazione per la sopravvivenza dell’indotto, soprattutto nel comparto dei trasporti. È questa la posizione emersa dall’incontro al Mimit sull’ex Ilva, dove Confartigianato, Casartigiani, Cna e Conftrasporto Puglia hanno fatto il punto sulla situazione dello stabilimento siderurgico.

“Apprezziamo la concretezza con cui l’esecutivo e i commissari straordinari stanno gestendo questa fase delicata”, hanno dichiarato i rappresentanti delle quattro sigle, evidenziando però come il percorso di riconversione sarà “lungo e impegnativo”. La chiusura dell’altoforno Afo1 ha portato la produzione ai minimi storici, con pesanti ricadute sull’economia locale. Se per alcune imprese dell’indotto, come quelle di carpenteria e manutenzione, si prospettano nuove opportunità legate ai progetti di decarbonizzazione, per altre il futuro appare più incerto.

Particolarmente critica la situazione dell’autotrasporto. “Le spedizioni sono già oggi ai minimi e affidate quasi esclusivamente a nave e treno”, sottolineano le associazioni, lanciando l’allarme: “Senza interventi urgenti, tra un anno non ci sarà più nessuno a garantire il trasporto delle merci. Alla ripartenza dei forni si rischia di non avere più il tessuto imprenditoriale locale in grado di sostenere l’attività logistica dello stabilimento”.

Per questo le organizzazioni hanno chiesto al Governo e alla Regione Puglia l’attivazione di “adeguati supporti economici per le imprese dell’indotto, inclusi ristori e credito agevolato”, confermando la propria disponibilità a collaborare per trasformare gli impegni in azioni concrete per il rilancio di Taranto.