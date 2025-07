Ex Ilva, confermata riunione al Mimit per l’accordo di programma

L’incontro è previsto per il 31 luglio. La notizia è stata resa pubblica tramite una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

“Si terrà comunque la riunione, già convocata d’intesa con la Regione Puglia e gli enti locali e in programma al Mimit per giovedì 31 luglio, finalizzata alla definizione dell’Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto”.

Lo ha concordato – spiega una nota del Mimit – il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Anche la convocazione dei sindacati per un incontro a Palazzo Chigi venerdì 1 agosto alle ore 9:45 per “un aggiornamento sulla situazione di Acciaierie d’Italia”, è confermata. quanto riferiscono fonti sindacali. All’incontro sarà presente una delegazione del governo.

