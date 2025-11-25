Ex Ilva, cordata Flacks Group in visita agli impianti

L’altro soggetto in corsa è Bedrock, già presente nella precedente procedura conclusa a gennaio.Ci sarebbero inoltre due gruppi extraeuropei interessati, che hanno chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di mantenere riservata la propria identità

Saranno domani e dopodomani in visita agli impianti dell’ex Ilva di Taranto i rappresentanti di Flacks Group, uno dei due fondi americani che ha partecipato alla gara per la vendita dell’azienda, dichiarando interesse all’acquisizione dell’intero gruppo siderurgico. A quanto si apprende, parteciperà anche una delegazione di tecnici.

L’altro soggetto in corsa è Bedrock, già presente nella precedente procedura conclusa a gennaio. Ci sarebbero inoltre due gruppi extraeuropei interessati, che hanno chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di mantenere riservata la propria identità. C’è attesa, intanto, per l’incontro unitario convocato per il 28 novembre al Mimit un incontro unitario con le organizzazioni sindacali, le Regioni e gli enti locali sede degli stabilimenti del gruppo. La riunione è stata indetta dal ministro Adolfo Urso a seguito delle mobilitazioni dei lavoratori dei giorni scorsi, in un quadro ancora incerto sul futuro dell’ex Ilva. (ANSA).

