Manduria, giro di vite dei carabinieri sul litorale

I militari dell’Arma hanno eseguito numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse sostanze stupefacenti

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Manduria hanno portato a termine un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno eseguito numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre ad alcuni spinelli già confezionati. Le persone trovate in possesso della droga per uso esclusivamente personale sono state segnalate alla Prefettura di Taranto.

Parallelamente, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo numerosi veicoli e identificato diversi cittadini, elevando sanzioni nei confronti degli automobilisti responsabili di violazioni al Codice della Strada. L’attività di vigilanza ha interessato anche persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, nei cui confronti sono state effettuate le previste verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.