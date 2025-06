Ex Ilva, dal Mimit “massima disponibilità a recepire le istanze dal territorio”

Nuovo confronto tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti degli enti locali. Dal Governo c’è la disponibilità a valutare e recepire le eventuali istanze che emergeranno dal territorio, in un’ottica di piena e leale collaborazione tra organi dello Stato

“Si è svolto un confronto costruttivo e nel merito tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , e i rappresentanti degli enti locali coinvolti nella sottoscrizione dell’accordo di programma interistituzionale per lo sviluppo del polo siderurgico dell’ex Ilva di Taranto”. Così il ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota al termine del confronto.

“Nel corso della riunione – si legge – il Mimit ha confermato la massima disponibilità a valutare e recepire le eventuali

istanze che emergeranno dal territorio, in un’ottica di piena e leale collaborazione tra organi dello Stato. Le amministrazioni coinvolte sono state invitate a trasmettere nelle prossime ore le proprie proposte di modifica alla bozza dell’Accordo di programma interistituzionale attualmente in esame”.

“Erano presenti all’incontro, che si è tenuto in videocollegamento: il presidente della Regione Puglia, Michele

Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il sindaco di Statte, Fabio Spada, e il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti”, precisa la nota.

(ANSA).