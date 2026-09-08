Ex Ilva: Decaro chiede al Governo Legge Speciale per Taranto e blocco licenziamenti

Abbiamo chiesto che resti il polo siderurgico decarbonizzato con i forni elettrici e non solo la parte della verticalizzazione

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro col Governo e gli Enti Locali. “Noi abbiamo chiesto un’agenda per Taranto che si deve tradurre in un provvedimento normativo, quindi una legge speciale per Taranto. Abbiamo chiesto il blocco delle procedure di licenziamento, abbiamo chiesto che resti il polo siderurgico decarbonizzato con i forni elettrici e non solo la parte della verticalizzazione, ma un impianto siderurgico che non inquini e che non metta a rischio la salute delle persone che abitano in quel territorio”.

Inoltre il Presidente ha asserito che è stato richiesto che il Porto di Taranto diventi davvero un hub per l’eolico offshore.