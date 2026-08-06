Ex Ilva, Decaro: scoperto solo oggi piano decarbonizzazione

Il presidente della Regione Puglia: “Non credo sia corretto dal punto di vista istituzionale”. I commissari Ilva, forse il 3 agosto, hanno presentato il piano ma solo al Mase

In questa serie numerosa di tavoli, abbiamo scoperto che, nel frattempo, è stato presentato probabilmente il 3 agosto solo al Mase un piano di decarbonizzazione da parte dei commissari dell’Ilva, ma ci è stato detto soltanto oggi.

Non credo sia corretto dal punto di vista istituzionale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro al termine del tavolo con le associazioni che rappresentano le imprese dell’indotto. Il piano di decarbonizzazione farebbe riferimento a quanto stabilito dal decreto di Autorizzazione integrata ambientale del 25 luglio 2025 per fissare le prescrizioni relative allo stabilimento di Taranto. In particolare, la prescrizione tre che fissava entro 12 mesi un piano operativo per la progressiva trasformazione dell’attuale ciclo integrale di produzione dell’acciaio mediante la sostituzione del carbone e dei combustibili fossili. ( Ansa )