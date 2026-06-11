Ex Ilva, dl carburanti ter: ok emendamento

Esclusa la colpa grave per l’ eventuale danno da erogazioni fondi al siderurgico
Via libera della commissione Finanze del Senato a un sub-emendamento a prima firma Fausto Orsomarso (FdI) che esclude la configurabilita’ della colpa grave (in base alla disciplina sull’azione di responsabilita’ davanti alla Corte dei Conti) per l’eventuale danno derivante dall’emanazione di atti previsti, autorizzati o diretta conseguenza della disposizione che prevede l’erogazione di ulteriori risorse ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Lo stanziamento delle risorse all’ex Ilva fino a ulteriori 100 milioni nel 2026 e’ previsto nel Dl carburanti quater che e’ confluito in Commissione come emendamento nel Dl carburanti ter. (Radiocor /Il sole 24 ore)