Ex Ilva, ennesimo infortunio: operaio ferito ad una gamba⠀

Verso le 4 di questa mattina, un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nell’ area AFO2

Qualche ora fa, un operaio di una ditta in appalto, la Simet, sarebbe stato colpito alla gamba da una grossa catena, durante il suo turno di lavoro all’ interno dello stabilimento di Taranto. L’ operaio che si trovava nell’ area AFO2, è stato subito soccorso dal servizio sanitario interno, ma è stato poi trasferito all’ ospedale Santissima Annunziata tramite l’ intervento del 118. Non si conoscono per ora le cause né l’ esatta dinamica dell’ accaduto.