giovedì 11 Settembre 25
CP

Ex Ilva, Fim Cisl: “Taranto merita rispetto e attenzione”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Rizzo e Colautti (Usb): “No ad altri regali ai privati. Il Governo risponda ai lavoratori”

CP -
"Se lo Stato ci mette i soldi, serve controllo pubblico e nazionalizzazione” "Le notizie di oggi confermano che per Acciaierie d’Italia restano in corsa soltanto...
Read more

Massafra, due arresti per spaccio di droga

CP -
Il nascondiglio della cocaina sotto il materasso I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Massafra hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone –...
Read more

Matera in corsa per la prevenzione con komen Italia

CP -
Partito il countdown per la "Race for the cure 2025" Si svolgerà dal 26 al 28 settembre l' evento sportivo e di solidarietà per la...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand