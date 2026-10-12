Podcast, la Provincia di Taranto promuove un corso gratuito per imparare a realizzarli

Dalla scrittura alla registrazione, fino alla pubblicazione: 20 ore di formazione per trasformare un’idea in un progetto audio e scoprire le tecniche dello storytelling digitale

Trasformare un’idea in una storia da ascoltare, imparare a utilizzare la voce come strumento di comunicazione e acquisire le competenze necessarie per realizzare un podcast. È questo l’obiettivo di “Podcasting: dalla teoria alla produzione”, il corso gratuito promosso dalla Provincia di Taranto per avvicinare i partecipanti al mondo della comunicazione audio e dello storytelling digitale.

Il percorso formativo è rivolto a chi desidera esplorare nuove forme di narrazione, sviluppare le proprie capacità creative e imparare a progettare e realizzare contenuti audio. Non è richiesta una precedente esperienza nella produzione: il corso è pensato anche per chi si avvicina per la prima volta al podcasting, con la curiosità di sperimentare e dare forma alle proprie idee.

Il programma prevede complessivamente 20 ore di formazione, articolate in cinque moduli, con lezioni teoriche e attività laboratoriali. Dalle origini del podcast alla definizione di un progetto editoriale, dalla scrittura per l’ascolto alle tecniche di registrazione, i partecipanti potranno conoscere le diverse fasi che portano alla realizzazione e alla distribuzione di un prodotto audio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione dell’identità del podcast, al ruolo della voce, alla pianificazione editoriale e agli strumenti tecnici necessari per registrare e preparare i contenuti per la pubblicazione. Il percorso si concluderà con un laboratorio pratico nel quale sperimentare le competenze acquisite attraverso lo sviluppo di un episodio pilota.

Il programma degli incontri

Il calendario formativo si sviluppa in quattro giornate, con appuntamenti in programma il 13, 15, 20 e 22 ottobre 2026.

Martedì 13 ottobre, dalle 9 alle 13, in modalità remota, l’incontro sarà dedicato agli strumenti e alle tecniche di registrazione, alla qualità del suono, alle operazioni di montaggio e post-produzione e alle modalità di distribuzione dei podcast;

Giovedì 15 ottobre, dalle 9 alle 13, spazio alla voce, all’identità del podcast e alla pianificazione editoriale. I partecipanti approfondiranno gli elementi che contribuiscono a rendere riconoscibile un progetto, dal tono e dal ritmo della narrazione alla coerenza dei contenuti e all’organizzazione delle puntate;

Martedì 20 ottobre, dalle 9 alle 13, si lavorerà sulla storia, sul linguaggio e sul mercato del podcast, analizzando l’evoluzione di questo strumento di comunicazione, i diversi formati narrativi, il rapporto con il pubblico e le opportunità offerte dal settore;

Giovedì 22 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il percorso si concentrerà sulla progettazione editoriale e sulla scrittura per l’audio. Dall’individuazione dell’idea alla definizione del pubblico di riferimento, i partecipanti impareranno a costruire un concept, organizzare i contenuti e sviluppare una scaletta narrativa efficace.

L’obiettivo finale è accompagnare ciascun partecipante nella comprensione dell’intero processo creativo e produttivo, fornendo gli strumenti di base per trasformare un’intuizione in un progetto concreto e sviluppare un primo episodio pilota.

A chi è rivolto il corso

L’iniziativa si rivolge ad aspiranti podcaster, studenti, giovani, creativi, operatori della comunicazione e a tutte le persone interessate alla produzione di contenuti digitali e alle nuove forme di storytelling. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’occasione per acquisire nuove competenze, sperimentare il linguaggio audio e scoprire le potenzialità del podcast come strumento per raccontare persone, esperienze, idee e territori.

Il corso è promosso dalla Provincia di Taranto, con sede in via Anfiteatro 4 a Taranto. Gli incontri del 13 e 14 ottobre si svolgeranno da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, secondo i collegamenti previsti per ciascuna lezione. Dare forma alle proprie idee e imparare a farle ascoltare: è questa la sfida del percorso formativo, che punta a fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali per entrare nel mondo del podcasting e sperimentare nuove possibilità di comunicazione.