Ex Ilva, Marcegaglia: “Anche se non è semplice, lavoriamo al business plan”

Lo ha affermato il presidente e ad di Marcegaglia Holding, a margine dell’assemblea di Assolombarda, in merito al dossier sul siderurgico

“Dobbiamo aspettare il 20 ottobre quando la Cassazione si pronuncerà sui ricorsi straordinari contro il decreto di stop per gli altoforni presentati da Ilva e da AdI. Il procuratore generale sembra aver detto delle cose un po’ diverse da quanto detto dalla Corte d’Appello. Vediamo, aspettiamo. Abbiamo chiesto e ottenuto una proroga per consegnare l’offerta”. Lo ha affermato Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding, a margine dell’assemblea di Assolombarda, in merito al dossier ex Ilva.

Il gruppo, insieme ad altre 13 imprese siderurgiche italiane coordinate da Federacciai, ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per gli stabilimenti dell’Ilva. ‘Stiamo lavorando sul business plan, non e’ semplice. Vediamo, dipende dalla decisone della Corte. Aspettiamo’, ha aggiunto. (Fonte Borsa Italiana)