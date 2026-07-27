Ex Ilva, Governo: stanziati altri 100 mln per la cessione

Giorgetti: “La sentenza della Corte d’ Appello cambia le condizioni”

Il Dl approvato oggi dal Consiglio dei ministri stanzia “ulteriori 100 milioni a favore dell’amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attivita’”.

Cosi’ il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Quanto alla sentenza della Corte di Appello di Milano, “le sentenze sono sentenze – ha poi aggiunto Giorgetti – valgono per tutti. E la sentenza mi sembra assolutamente chiara con l’ordine della chiusura dell’area a caldo. E questo e’ un fatto su cui ovviamente stiamo ragionando e domani c’e’ un incontro coi sindacati. Ma questo e’ un fatto che stravolge, se vogliamo dirla tutta, una fase, la fase di cessione che era abbastanza avanzata, direi prossima alla definizione con una controparte, che in questo momento cambia completamente le condizioni della vicenda”.(RADIOCOR)