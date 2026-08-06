Ex Ilva, grave incidente all’ Altoforno 2

Un operaio è stato trasportato in codice rosso all’ ospedale Santissima Annunziata

Poche ore fa, giovedì 6 agosto, un uomo sarebbe rimasto gravemente ferito durante il suo turno serale di lavoro, iniziato alle ore 22, nel reparto dell’ Altoforno2.

Non è ancora chiara la dinamica dell’ incidente, sono in corso gli accertamenti. Si tratterebbe di un dipendente di una ditta esterna. É stato subito soccorso dal personale del 118 e trasferito poi d’ urgenza, in codice rosso, nel nosocomio tarantino. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore avrebbe subito lo schiacciamento di un piede sotto un mezzo pesante di lavoro.