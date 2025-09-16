martedì 16 Settembre 25
Ex Ilva, i sindacati chiedono chiarimenti sullo stop dell’Altoforno 4

Pronto soccorso, Usb Sanità chiede tavolo di confronto su Sanitaservice

-
Accolto con favore il fondo di remunerazione 2025/2027 per il personale sanitario Il Coordinamento provinciale Sanità Usb Puglia ha accolto con favore la delibera approvata...
Regionali in Puglia: il 23 e 24 novembre le date del voto

-
A giorni Emiliano firmerà il decreto di indizione delle elezioni Le elezioni regionali in Puglia si terranno il 23 e 24 novembre prossimo. Il governatore...
Taranto,ex Ilva chiede di aumentare i dipendenti in cassintegrazione

-
Ai precedenti 4.050 in tutto, se ne aggiungono 400 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della cig che prevede...
