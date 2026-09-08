Ex Ilva: il Governo non esclude una partecipazione pubblica

Mantovano: “Deve essere presentato un piano industriale solido e credibile”

Il governo, secondo quanto si apprende, non esclude una partecipazione pubblica nell’ex Ilva, come richiesto dai sindacati, “purché sia presentato un piano industriale solido e credibile”. Lo avrebbe detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante l’incontro con i sindacati sull’ex Ilva.

“Per quanto riguarda i tempi di valutazione delle offerte – ha aggiunto -, occorreranno un paio di mesi perché scada il termine per la presentazione e ai quali seguirà poi la trattativa, per tutta la durata della quale resterà in piedi l’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva”. (ANSA)