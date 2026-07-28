Ex Ilva, Jindal verso l’acquisizione

Il Gruppo, nella nota, auspica in una definizione dell’operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa, anche nell’interesse dell’industria siderurgica italiana ed europea

Il gruppo siderurgico indiano Jindal conferma l’interesse per l’ex Ilva di Taranto. Il gruppo, si legge in una nota, “conferma il proprio impegno a portare avanti l’acquisizione del perimetro della ex Ilva di Taranto e Acciaierie d’Italia, inclusivo sia dell’area a freddo che dell’area a caldo, subordinatamente alla definizione dei relativi accordi, inclusa la realizzazione di un nuovo forno carbon free a Taranto. Il Gruppo Jindal – conclude la nota – auspica in una definizione dell’operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa, anche nell’interesse dell’industria siderurgica italiana ed europea”.

Il gruppo interviene “alla luce della nota di Palazzo Chigi a seguito del decreto della Corte d’Appello di Milano”. Questa sera, infatti, il Governo, che ha tenuto anche un vertice presieduto dal premier Giorgia Meloni, nel prendere atto del provvedimento della Magistratura, ha deliberato anche un ulteriore intervento da 100 milioni per l’azienda. Si tratta, ha spiegato Palazzo Chigi, di “un’ulteriore tranche del prestito necessaria ad assicurare la continuità operativa dell’azienda in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all’area a freddo”. (Fonte AGI)