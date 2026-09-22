Ex Ilva, la maggioranza punta ad ampliare la platea della garanzia annuale

La richiesta era emersa nel corso delle audizioni sul provvedimento, ma il Governo non ha ancora espresso il proprio parere

Estendere a tutte le imprese in amministrazione straordinaria la misura sulla periodicita’ annuale delle garanzie prestate per la gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla gestione o meno di impianti di interesse strategico nazionale. Lo prevedono due emendamenti simili presentati dal presidente della commissione Industria, Luca De Carlo (FdI), e dalla Lega, a prima firma Giorgio Maria Bergesio, al Dl ex Ilva all’esame della Commissione di Palazzo Madama. La richiesta di ampliare la platea era emersa nel corso delle audizioni sul provvedimento. Il Governo non ha ancora espresso il proprio parere.

Altro emendamento di maggioranza, a firma Bartolomeo Amidei (FdI), corregge una misura che e’ stata introdotta alla Camera nel Dl su carburanti e Ilva il cui esame arriva oggi blindato nell’Aula del Senato e riguarda la priorita’ rispetto agli altri crediti della restituzione dei finanziamenti pubblici (eccetto i crediti nei confronti dei lavoratori dipendenti): la proposta ripristina una parte sulla priorita’ dei debiti prededucibili che era saltata con la modifica introdotta, estendendola al contempo dai commissari di Ilva a quelli di Adi. Il voto sulle proposte di modifica in Commissione entrera’ nel vivo la prossima settimana (Fonte Borsa Italiana)