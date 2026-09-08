Ex Ilva, le Rsu in flash mob col motto “Embrace the future”

Cresce la tensione per il vertice a Palazzo Chigi. FIM, FIOM, UILM e USB chiedono garanzie

Poco prima del vertice sull’ex Ilva a Palazzo Ghigi, a Taranto alcuni delegati sindacali di Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno dato vita a un flash mob sul ponte nei pressi della direzione dello stabilimento dove campeggia lo striscione con la scritta “Embrace the future” (Abbracciare il futuro) anche per i 20mila lavoratori di Adi in As, Ilva in As e appalto?” Una protesta simbolica per richiamare l’attenzione sulla tenuta occupazionale sempre più a rischio considerando lo scenario attuale.

Embrace the future è anche il motto dei Giochi del Mediterraneo appena conclusi che hanno portato a Taranto visibilità internazionale e una importante eredità infrastrutturale. Nell’occasione i delegati delle quattro sigle hanno acceso fumogeni e sventolato le bandiere sindacali che sono state poi issate sul ponte che affaccia sulla statale 100. (Fonte Ansa Puglia e Crediti foto Uilm)