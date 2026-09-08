Ex Ilva, Mantovano propone un tavolo permanente per Taranto

È la proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel corso dell’incontro con gli enti territoriali dell’area di Taranto riguardo l’ex Ilva

Avviare presso la presidenza del Consiglio un tavolo permanente sull’area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo 2025 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. È la proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso dell’incontro con gli enti territoriali dell’area di Taranto riguardo l’ex Ilva.

“La convocazione del tavolo – ha spiegato Mantovano – potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni” e servirà a evitare la frammentazione degli interventi e ” a mantenere costantemente aperto un luogo di confronto. Quella del governo non è una prospettiva di rassegnazione – ha aggiunto – bensì di rilancio e di gestione attiva della transizione”. (Fonte Ansa Puglia)