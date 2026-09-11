Ex Ilva, Meloni: “Decisioni che non dipendono da noi”

La premier commenta la decisione della Corte d’Appello che ha confermato il blocco dell’area a caldo dello stabilimento tarantino

“Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio, c’era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Vercelli, commentando la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha confermato il blocco dell’area a caldo dell’ex Ilva. (Ansa)