Ex Ilva: “Nessuna radioattività nel materiale nel porto di Taranto”

Acciaierie d’Italia e Ilva in As smentiscono le notizie diffuse nei giorni scorsi. Riportiamo integralmente la nota

“In merito alle recenti notizie allarmistiche e del tutto prive di fondamento, relative alla presenza di radioattività riscontrata in materiali di provenienza ADI in AS o ILVA in AS, si ritiene necessario chiarire quanto segue, nel rispetto della popolazione tarantina e delle istituzioni locali.

Con riferimento alla motonave diretta in Grecia, ADI in AS ha già chiarito che il carico è esclusivamente di propria competenza e che i controlli effettuati hanno escluso in maniera assoluta qualsiasi ipotesi di radioattività.

Quanto ai materiali di competenza di ILVA in AS, si precisa che, non è mai stata rilevata alcuna radioattività di origine artificiale. Inoltre, con riferimento all’ex Discarica Due Mari, va precisato che in loco sono presenti scarti di produzione risalenti alla gestione privata precedente, che ILVA in AS sta smaltendo secondo le prescrizioni del Piano Ambientale.

Le attività di smaltimento in corso non hanno evidenziato anomalie e si svolgono nel rigoroso rispetto delle norme. Sono pertanto false anche le notizie circa presunti trasporti di materiale radioattivo nella provincia di Bari o altrove.”