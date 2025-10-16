Ex Ilva, Palombella (Uilm): “I lavoratori hanno fatto sentire la propria voce, ora tocca al Governo”

Dopo lo sciopero di questa mattina, la Uilm chiede al Governo di assumersi le proprie responsabilità sul destino dell’ex Ilva

“Questa mattina centinaia di lavoratori dell’ex Ilva di tutti gli stabilimenti hanno scioperato e hanno fatto sentire forte e chiara la propria voce per chiedere al Governo interventi urgenti e concreti per risolvere una situazione vicina a un punto di non ritorno. Dopo mesi di parole da parte di tanti, spesso mistificatorie della realtà, annunci smentiti dopo poche ore e nessuna misura concreta, ci aspettiamo da tutte le istituzioni, locali e nazionali, l’assunzione di responsabilità perché non siamo mai stati così vicini alla chiusura dell’ex Ilva.”

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.

“Negli stabilimenti i lavoratori vivono una condizione di estrema precarietà e incertezza e questo è intollerabile. – aggiunge – Dopo il fallimento della gara per la vendita, la presentazione di offerte irricevibili che rappresenterebbero un disastro occupazionale, la maggior parte degli impianti fermi, produzione al minimo e 4.500 persone in cassa integrazione, è il momento che il Governo dica cosa vuole fare per il futuro di 20mila lavoratori e intere comunità. Noi non possiamo accettare che si continui a restare in silenzio mentre le fabbriche si stanno spegnendo giorno dopo giorno.”

A detta della Uilm, “ora il Governo deve uscire allo scoperto, presentare un piano industriale credibile e fattibile con un progetto concreto di decarbonizzazione per avviare da subito la transizione alla produzione con forni elettrici e DRI. Tutto questo deve avere al centro il ruolo dello Stato che deve prendere in mano la gestione dell’azienda. Non ci sono altre strade e il Governo non può proseguire a lanciare la palla in avanti. È il momento delle scelte, è il momento della responsabilità e delle decisioni chiare e definitive per garantire un solido futuro ambientale, occupazionale e industriale. Il 28 ottobre sarà la prova del nove per il Governo: non accetteremo ulteriori rinvii”.