Ex Ilva, Scarpa: “Meloni convochi i sindacati a Palazzo Chigi”

Sanità, Lea: Puglia tra le prime dieci regioni adempienti

CP -
Gimbe: prima nel Sud, a 60 punti dal Veneto Adempiente, è la parola che la fondazione Gimbe utilizza per descrivere la Puglia sulla base...
Taranto, Bitetti scrive alla Meloni: “Serve un incontro urgente”

CP -
“Quella di Taranto è un’emergenza nazionale e come tale merita di essere finalmente trattata” Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha inviato una nota ufficiale...
Vestas Taranto, prosegue lo stato di agitazione proclamato dai sindacati

CP -
“Procederemo alla richiesta urgente d’incontro alla Task Force Regionale ed Istituzioni Locali” Questa mattina si è svolta l’assemblea delle Lavoratici e dei Lavoratori di Vestas...
